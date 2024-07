Blitzschlag bei Kals am Großglockner führte zu Großeinsatz

Veröffentlicht am 21. Juli 2024, 19:51 / ©Robert Telsing

Aufgrund des unwegsamen Geländes wurden die Löscharbeiten durch die Libelle Kärnten durchgeführt. Nach 26 Löschflügen konnte gegen 14.30 Uhr schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Vom Brand dürften etwa 100 Quadratmeter Waldfläche betroffen gewesen sein.

Zahlreiche Einsatzkräfte rückten aus

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Kals am Großglockner, Matrei in Osttirol, Huben und Nikolsdorf mit insgesamt etwa 70 Einsatzkräften, ein Tankanhänger der Freiwilligen Feuerwehr Prägraten a.G. mit zwei Personen, der Bezirksflugdienst mit fünf Personen, die Besatzung der Libelle Kärnten und die Polizei Matrei in Osttirol mit zwei Beamten.