Neues Gesetz soll Kärntens Regionalität fördern

Derzeit arbeitet die Landesregierung unter Regionalreferent Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP) daran, den ländlichen Raum Kärntens attraktiver zu gestalten. Die Basis dafür bildet das erste Regionalentwicklungsgesetz, das letztes Jahr entworfen wurde, und heuer in Kraft getreten ist. Dieses beinhaltet die Förderung von lokalen Projektvorhaben, wie beispielsweise Bau- und Renovierungsarbeiten an öffentlichen Einrichtungen, mit insgesamt 4,5 Millionen Euro. Für heuer gibt es bereits 364 Projektvorhaben, davon sind 198 bereits in Umsetzung.

Angebote für Familien, Wirtschaft und Erholung

Zu diesen Vorhaben zählen beispielsweise die Sanierungen von Strandbädern, wie am Längssee, oder die Modernisierung von Rastplätzen für Radfahrer, wie die Weingartl-Rast in Feld am See. Damit sollen ländliche Gegenden Kärntens attraktiver für die Bevölkerung gemacht werden, denn gerade dort kämpft man mit Abwanderung und Überalterung.

©screenshot „google street view“ Das Strandbad in St. Georgen am Längsee.

Für die Zukunft vorsorgen

Die Orts- und Stadtkerne verlieren ihre Bedeutung, so Regionalreferent Gruber. Daher sei es wichtig, auch in Zukunft dafür zu sorgen, dass man beispielsweise Nahversorger und Veranstaltungszentren in Gemeinden absichert und unterstützt. „Wir versuchen daher ganz bewusst Initiativen zu fördern, die an Leerständen und ungenützten Gebäuden etwas ändern wollen.“, sagt Gruber. Oftmals würden schon kleine Maßnahmen große Wirkung zeigen.