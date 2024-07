Kärntens Film- und Musikwirtschaft kam bei Sommerbranchentreff zusammen

Die Kärntner Film- und Musikwirtschaft umfasst mehr als 300 Unternehmen von der Produktion über die Bearbeitung bis hin zum Vertrieb. „Wir haben in unserem Bundesland dank der wunderschönen Landschaft nicht nur die beste Filmkulisse, sondern konnten gemeinsam mit dem Land auch die Förderungen erhöhen. Für Filmprojekte in Kärnten stehen heuer 500.000 Euro zur Verfügung, um 200.000 Euro mehr als im Vorjahr“, so Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl.

Sommerbranchentreff in Klagenfurt

Auch Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Wirtschaftskammer-Fachvertretungsvorsitzender Klaus Graf betonten den hohen Stellenwert der Branche in Kärnten. In einer spannenden Podiumsdiskussion sprachen zudem die Produzenten Livia Graf-Bechler, Jakob Pochlatko und Alexander Dumreicher-Ivanceanu über die Inszenierung von Biografien. Sie haben unter anderem Franz Klammer und Ingeborg Bachmann in Szene gesetzt. Alle waren sich einig: Es ist eine Mammutaufgabe, dem Leben eines Menschen in einem Film gerecht zu werden. Abgerundet wurde der Abend mit einer Open-Air-Kinovorführung der neuen Biografie „Mit einem Tiger schlafen“ über die vor zehn Jahren verstorbene Kärntner Malerin Maria Lassnig.