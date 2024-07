Zivilschutzalarm in Kremsbrücke ausgelöst

Veröffentlicht am 21. Juli 2024, 21:07 / ©5min.at

Zu einem heftigen Unwetter ist es am Sonntagabend im Bezirk Spittal an der Drau gekommen. Schwer getroffen hat es vor allem die Gemeinde Krems in Kärnten. Für die Ortschaft Kremsbrücke wurde nun sogar ein Zivilschutzalarm ausgelöst.

Bach tritt über die Ufer

Ersten Informationen zufolge tritt dort ein Bach über die Ufer. „Folgen Sie den Anweisungen der Einsatzkräfte und bringen Sie sich in höher gelegenen Stockwerken in Sicherheit“, heißt es in einer ersten Information des Abschnittsfeuerwehrkommando Lieser-/Maltatal. Sämtliche Feuerwehren der Gemeinde Krems stehen aktuell im Einsatz. Nähere Informationen folgen.



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.07.2024 um 21:10 Uhr aktualisiert