Frontal-Crash in Bad Eisenkappel: Biker (18) verletzt

Um 17.12 Uhr lenkte ein 18-jähriger Slowene sein Motorrad auf der Seebergbundesstraße von Bad Eisenkappel in Richtung Seebergsattel. In einer Serpentine kam er in den Gegenverkehrsbereich und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Wagen eines 41-jährigen Villachers. „Der 18-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach medizinischer Erstversorgung in das UKH Klagenfurt eingeliefert. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Der 41-Jährige blieb unverletzt“, informiert die Polizei.