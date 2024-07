Gewitterzellen in der Steiermark: Montag startet allerdings sonnig

So wird das Wetter am Montag in der Steiermark.

Am Montag scheint in der Steiermark am Vormittag besonders im Süden und Osten des Landes zeitweise die Sonne. Hin und wieder mischen sich ein paar Wolken dazu. In der westlichen Obersteiermark dominieren hingegen dichtere Wolken und vereinzelt gibt es schon in der Früh und am Vormittag etwas Regen.

Gewitter breiten sich aus

Am Nachmittag breiten sich Wolken und Regenschauer den Großteil der Steiermark aus, auch mit Gewittern ist am Montag wieder zu rechnen. „Am ehesten trocken bleibt es im Süden“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. Im Ennstal und im Ausseerland wird es am Montag bereits deutlich kühler, mit Werten um die 24 Grad. Im Südosten der Steiermark sind noch bis zu 30 Grad möglich.