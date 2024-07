Neue Woche startet mit Wechselspiel von Sonne und Wolken

Bei wechselnder Bewölkung verläuft der Montagvormittag in Kärnten zunächst noch freundlich und zwischendurch auch sonnig. Insgesamt bleibt es aber unbeständig – vor allem im Oberen Mölltal. „Hier könnten einzelne Regenschauer von Norden her schon am Vormittag übergreifen“, heißt es seitens der Meteorlogen von Geosphere Austria. Am Nachmittag breiten sich die Niederschläge dann von Westen her auf beinahe ganz Kärnten aus. Nur im Klagenfurter Becken und im Südosten sollte es weitgehend trocken bleiben.