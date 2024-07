Nach Unfall: Fahrer wollte „Spuren verwischen“, Polizei erwischte ihn

Veröffentlicht am 21. Juli 2024, 21:49 / ©BMI/ Egon Weissheimer / KK

Gegen 16.55 Uhr fuhr ein 42-jähriger Österreicher mit seinem Wagen im Gemeindegebiet von Söll auf der B178 von Wörgl kommend in Richtung St. Johann in Tirol. Bei Straßenkilometer 11,700 kam der Mann eigenen Angaben zufolge aufgrund von Sekundenschlaf von der Fahrbahn ab und überfuhr ein im Feld stehendes Verkehrsschild. Anschließend lenkte er den stark beschädigten Wagen wieder zurück auf die B178 und parkte diesen schließlich an seiner Wohnadresse.

Polizei erwischte Lenker am Unfallort

Der Lenker begab sich zu Fuß zurück zur Unfallstelle, um abgebrochene Fahrzeugteile zu entfernen. Eine Polizeistreife der Polizeiinspektion Söll, welche bereits nach dem Unfallverursacher fahndete, traf den 42-Jährigen kurz darauf an der Unfallstelle an. Ein durchgeführter Alkomattest ergab eine mittelstarke Alkoholisierung.

Autofahrer wird angezeigt

Durch den Unfall entstand ein Flurschaden im angrenzenden Feld, sowie eine etwa 300 Meter lange Ölspur auf der B178. Weiteres wurde das Verkehrsschild zerstört und ein Grenzstein verschoben. Der Verkehr auf der B178 wurde im Bereich der Unfallstelle für etwa 30 Minuten wechselseitig angehalten. Die Freiwillige Feuerwehr Söll stand mit zwei Fahrzeugen und ca. 15 Einsatzkräften im Einsatz. Der Österreicher wird an die Bezirksverwaltungsbehörde zur Anzeige gebracht.