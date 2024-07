Bis zu 30 Grad: So startet Wien in die neue Woche

So wird das Wetter am Montag in Wien.

Bereits am Vormittag nimmt am Montag von Westen her die Wahrscheinlichkeit für Regen und Gewitter in Wien immer mehr zu. „Diese bleibt bis in die Abendstunden aufrecht, dazwischen gibt es auch längere sonnige Phasen“, teilen die Meteorologen der GeoSphere Austria mit. Am Vormittag weht am Montag in Wien lebhafter Westwind. Die Frühtemperaturen liegen bei um die 20 Grad. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen auf bis zu 30 Grad.