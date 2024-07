Sturzflutwarnungen für Tirol und Kärnten

Veröffentlicht am 21. Juli 2024, 22:05 / ©5 Minuten

Nach einem heftigen Unwetter wurde der Zivilschutzalarm in Kremsbrücke ausgelöst. Die Feuerwehren der Gemeinde Krems stehen im Einsatz. Noch kann keine Entwarnung gegeben werden.

Unwetter zieht weiter

„Der Ort Innerkrems ist derzeit von der Außenwelt abgeschnitten. Aktuell gelten zwei Sturzflutwarnungen: Einmal für die nördlichen Gebiete in Tirol (Bezirke Schwaz und Kitzbühel) sowie einmal in Kärnten für den Bezirk Feldkirch (die Schauer und Gewitter sind weiter in Richtung Osten gezogen)“, heißt es von Skywarn Austria.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.07.2024 um 22:08 Uhr aktualisiert