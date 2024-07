Brand in Andritz: Feuerwehrleute retten Frau (25) aus Grazer Wohnung

In der Nacht auf den heutigen Montag kam es zu einem Wohnungsbrand in Graz.

Gegen 00.15 Uhr wurden mehrere Polizeikräfte nach Andritz in Graz gerufen, da es zu einem Zimmerbrand gekommen sei. Bei Eintreffen der Polizeibeamten war die Grazer Feuerwehr bereits vor Ort und bekämpfte den Brand in der Wohnung. Die 25-Jährige Frau, welche in der Wohnung wohnte, befand sich noch in den Räumlichkeiten und musste von der Feuerwehr aus der Wohnung gebracht werden. Sie wurde danach von der Rettung erstversorgt.

Ermittlungen laufen

Die Brandursache ist nicht genau feststellbar, aber laut der Bewohnerin dürfte eine brennende Zigarette die Ursache gewesen sein. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden. Erhebungen über den genauen Unfallhergang sind gerade im Gange.