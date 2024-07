Zivilschutzalarm in Kremsbrücke: Keller überflutet, Straßen unpassierbar

Am späten Nachmittag und Abend des 21. Juli 2024 wütete in der Region Kremsbrücke ein starkes Unwetter, 5 Minuten berichtete. Infolge des heftigen Gewitters in den Nockbergen traten zahlreiche Nebenbäche des Kremsbaches in der Innerkrems, Gemeinde Kremsbrücke, über die Ufer. Der Kremsbach selbst verwandelte sich in einen reißenden Fluss, der Geröll und Bäume mit sich riss.

©AFK Heiss | Der Kremsbach tritt über die Ufer. ©AFK Heiss | Dramatische Szenen in Kremsbrücke. Keller sind überflutet und Straßen unpassierbar. ©AFK Heiss | Die heftigen Unwetter führten zu Überflutungen. ©AFK Heiss | Der Starkregen in Kremsbrücke sorgt für Chaos.

Fluten und Verwüstungen in Kremsbrücke

Die Fluten aus der Innerkrems erreichten die unterhalb liegende Ortschaft Kremsbrücke, wo sie in den Lieserfluss münden. Mindestens fünf Häuser wurden schwer beschädigt, Gärten und Einfahrten standen unter Wasser. Selbst der Keller des Feuerwehrhauses blieb nicht verschont. Die Gefahr weiterer Überflutungen und Verklausungen führte dazu, dass die Gemeindebehörde um 20.28 Uhr eine Zivilschutzwarnung und wenige Minuten später um 20.44 Uhr den Zivilschutzalarm ausrief. Über Sirenensignale und Radiodurchsagen wurde die Bevölkerung gewarnt und aufgefordert, höhere Stockwerke aufzusuchen und den Anweisungen der Einsatzkräfte zu folgen. Laut dem Kommandanten der FF Kremsbrücke, Josef Glanzer, ist es zu gefährlich, sich dem Bach oder dem Fluss zu nähern. Selbst die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Helfer konnten mit Einbruch der Dunkelheit einige Bereiche nicht mehr betreten.

Schwierige Einsatzbedingungen für die Feuerwehr

Die Einsatzkräfte hatten mit extremen Bedingungen zu kämpfen. Durch den Starkregen fielen rund 110-130 cm Niederschlag je Quadratmeter in kürzester Zeit. In der Nacht zog das Unwetter Richtung Feldkirchen weiter, hinterließ aber massive Schäden in Kremsbrücke. Der Kremsbach erreichte nahezu die Größe eines 30-jährlichen Hochwassers. Erst nach Mitternacht begann der Pegelstand deutlich zu sinken.

Kommunikationsprobleme, Stromausfall und eingeschränkte Zugänglichkeit

In den Abendstunden war die Kommunikation mit der Innerkrems unterbrochen, da Funk- und Telefonverbindungen ausfielen. Dies erschwerte die Lageeinschätzung für die Einsatzleitung erheblich. In der Innerkrems richteten reißende Bäche an Straßen und Gebäuden Schäden an, und eine Mure blockierte die L19, Innerkremser Landesstraße, vollständig. Dadurch war die Innerkrems aus Richtung Liesertal nicht mehr erreichbar. Die Ortschaft Innerkrems ist von Kärnten aus nicht erreichbar und von einem Stromausfall betroffen. Mehrere Häuser wurden über- und unterschwemmt. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen. Die Innerkremser Landesstraße (L19) und die Katschberg Bundesstraße (B99) wurden gesperrt, berichtet die APA.

Gemeinsame Anstrengungen zur Schadensbegrenzung

Bürgermeister Gottfried Kogler forderte die Bevölkerung auf, die Warnungen ernst zu nehmen und sichere Orte aufzusuchen. „Glücklicherweise wurde bislang keine Person verletzt. Wir müssen die Nacht und die Entwicklung des Hochwassers abwarten, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden können,“ so Kogler. Die Feuerwehren zogen sich gegen 22 Uhr aus Sicherheitsgründen zurück, um bei sinkendem Pegelstand wieder in den Einsatz zu gehen. Mitarbeiter der Gemeinde, der Straßenverwaltung, der Polizei und zahlreiche freiwillige Helfer waren unermüdlich im Einsatz. Gegen Mitternacht wurde ein Bagger eingesetzt, um Verklausungen an einer Brücke zu verhindern.

Fortsetzung der Einsätze und Schadensbewertung

Laut Abschnittsfeuerwehrkommandant Josef Heiss bleiben auch die Feuerwehren aus Eisentratten, Leoben, Gmünd und Rennweg über Nacht im Einsatz. Die Lage muss vor Ort weiter beobachtet werden, da viele Straßen für Einsatzfahrzeuge nicht passierbar sind. Eine Einsatzbesprechung ist für 7 Uhr morgens geplant, um das weitere Vorgehen und die ersten Schadensbewertungen zu besprechen. Bis dahin erwartet die Bewohner und Einsatzkräfte eine schlaflose Nacht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.07.2024 um 06:46 Uhr aktualisiert