Dreistündige Rettungsaktion beim Eisenerzer Reichenstein

Spektakuläre Rettung in der Sonntagnacht.

Spektakuläre Rettung in der Sonntagnacht.

Veröffentlicht am 22. Juli 2024, 06:47 / ©Pexels auf Pixabay

Gegen 22 Uhr wurden Polizeikräfte verständigt, dass ein 46-jähriger ungarischer Wanderer sich am Eisenerzer Reichenstein (Große Scharte) verstiegen habe und jetzt beim Abstieg nicht mehr weiterkommt. Einsatzkräfte der Alpinpolizei „AEG Hochsteiermark“, sowie Kräfte der Bergrettung Eisenerz begaben sich in weiterer Folge sofort zur Einsatzörtlichkeit.

Rettung mittels Helikopter aufgrund des Wetters nicht möglich

Gegen 23.15 Uhr konnte der Mann auf einem steilen und unwegsamen Wanderweg, auf 1.634 m Seehöhe, lokalisiert werden. Die Rettung mittels Helikopter war aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse (Wind und Gewitter) nicht möglich, so wurde der Wanderer mittels mehrfaches Anseilen an die Bergretter in einer über drei Stunden andauernden Rettungsaktion ins Tal verbracht.

Wanderer folgte einer Route der Handyapp

Am Ende der Rettung, gegen 3 Uhr, war der Verirrte schwer erschöpft und wurde der Rettung zur weiteren medizinischen Abklärung übergeben. Er wurde in das LKH Hochsteiermark Leoben überstellt. Laut Angaben des Mannes, wollte dieser über eine Handyapp einen anderen Abstieg wählen und ist sich dabei vergangen.