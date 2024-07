Unfall auf der S37: Mehrere Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Am Sonntag, den 21. Juli 2024, ereignete sich auf der S37 bei St. Michael am Zollfeld ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Gegen 16.25 Uhr kam es zu einem dramatischen Frontalzusammenstoß zwischen drei Fahrzeugen, bei dem mehrere Personen verletzt wurden.

Der 21-Jährige geriet in den Gegenverkehr

Ein 21-jähriger Mann aus dem Burgenland fuhr mit seinem Auto auf der S37 von Klagenfurt in Richtung St. Veit an der Glan. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet der Fahrer auf Höhe St. Michael am Zollfeld nach links in den Gegenverkehrsbereich. Dort streifte er das Auto eines 45-jährigen Mannes aus St. Veit an der Glan. Im Anschluss kollidierte der 21-Jährige frontal mit dem Fahrzeug eines 63-jährigen Klagenfurters, der hinter dem Fahrzeug des 45-Jährigen in Richtung Klagenfurt unterwegs war.

Schwere Schäden und Rettungsmaßnahmen

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Motorblock des Autos des 21-Jährigen ausgerissen. Das Fahrzeug des 63-Jährigen wurde durch die Kollision in einen angrenzenden Acker geschleudert. Der 21-jährige Fahrer und seine 20-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Beide mussten von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der 63-Jährige war ebenfalls im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Der 45-jährige St. Veiter, seine 44-jährige Ehefrau und ihre drei Kinder im Alter von 8, 11 und 13 Jahren wurden ebenfalls verletzt und mussten ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden.

Verkehrssituation und Sperre

Die S37 war aufgrund des Unfalls bis 19.00 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Sperrung war notwendig, um die Unfallaufnahme, Bergung und Erstversorgung der Verletzten sowie die anschließenden Aufräumarbeiten durchzuführen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.07.2024 um 07:19 Uhr aktualisiert