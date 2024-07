Hund wird weiterhin vermisst: Suchtrupp bei 34 Grad im Einsatz

Veröffentlicht am 22. Juli 2024, 08:22 / ©Alexandra Grunow

Trotz Hitzewelle mit im Schnitt 34 Grad war Alexandra Grunow, Gründerin des K9 EXPERTS Suchhhundezentrums, mit ihrem Team K9 Pro Vermisstensuche im Einsatz. Zwei vermisste Hunde und gleich drei vermisste Personen gab es letzte Woche.

Mittels HWS und Taktik

Einer der beiden Vierbeiner konnte mittels Hundewärmebildsuche (HWS) und Taktik wieder nach Hause gebracht werden. Der andere Hund und ein Mensch wurden auf der Gerlitzen vermisst gemeldet. Aufgrund der Hitze musste das Team die Suche abbrechen, doch die Polizei konnte die Person etliche Kilometer entfernt lebend auffinden. Die Fellnase bleibt weiterhin vermisst, jedoch gibt es mögliche Sichtungen.

Knappes Suchfenster

Auch die an Demenz erkrankte 78-Jährige aus Neulandskron konnte von Pilzsuchern etliche Kilometer entfernt in einem Steilhang aufgefunden werden. Nun versucht Grunow mit ihrem Team eine Frau aus St. Veit an der Glan ausfindig zu machen, die seit 14 Tagen abgängig ist. Das Suchfenster von fünf bis neun Uhr bei dieser Hitze ist jedoch sehr knapp. Danach ist es leider zu heiß.