Bundessieg in Erster Hilfe: Rotkreuzler aus Graz-Umgebung brillieren

Vom 18. bis 21. Juli 2024 fand in Graz das Bundesjugendcamp statt, bei dem rund 1.200 Jugendliche aus ganz Österreich mit ihren Jugendgruppenleitern teilgenommen haben. Eine Eröffnungsveranstaltung, spannende Workshops sowie die Silent Disco und der eigens für das Jugendrotkreuz gebauter Escape Room waren Highlights des Bundesjugendcamps.

Herausfordernde Praxisstationen wurden absolviert

Am 19. und 20. Juli 2024 fand zusätzlich zum Camp-Programm der Bundesjugendbewerb in Erster Hilfe für zwei verschiedene Altersklassen statt. Schauplatz war die Grazer Innenstadt. Für die Bewerbsgruppe aus Graz-Umgebung (Ortsstelle Lieboch), bestehend aus Gruppenkommandantin Anja Friedl, Dominique Forjan, Eva Wegl, Ines Reischl, Leonie Großschedl und Viktoria Saran, ging es unter anderem zu herausfordernden Praxisstationen in den Landhaushof, ins Grazer Rathaus, in den Stadtpark sowie auf den Schloßberg. Der Umgang mit verschiedenen Verbänden, eine Herz-Lungen-Wiederbelebung sowie das Erkennen von Krankheitsbilder waren gefragt.

©Rotes Kreuz Graz-Umgebung Die Freude der Rotkreuzler aus Lieboch ist groß-

Auch theoretisches Wissen war gefragt

Doch nicht nur praktisch mussten sich die Bewerbsgruppen, die aus ganz Österreich angereist waren, beweisen. Die Jugendrotkreuzler aus Lieboch konnten auch mit theoretischem Wissen punkten. Die Siegerehrung ging am Abend des 20. Juli 2024 im Gelände der Grazer Messe über die Bühne. Als Ehrengäste konnten unter anderem der Präsident des Österreichischen Roten Kreuzes Gerald Schöpfer sowie der Präsident des Landesverband Steiermark Siegfried Schrittwieser vom Organisationsteam des Bundesjugendcamps begrüßt werden. Nach Bekanntgabe der Platzierung in der Altersklasse I (11 bis 14 Jahre) zitterten alle anwesenden Ortsstellen aus Graz-Umgebung mit der Bewerbsgruppe aus Lieboch mit.

Bewerbsgruppe aus Lieboch sichert sich den Bundessieg

Die besten drei Gruppen der Altersklasse II (14 bis 17 Jahre) wurden auf die Bühne geholt: Die „RescueSMARTies“ und die „Rettungsteufel 2“ aus Salzburg und die Gruppe „Lieboch“ aus der Steiermark. Kurze Zeit später stand das Ergebnis fest: Die Bewerbsgruppe der Ortsstelle Lieboch sicherte sich den Bundessieg vor den beiden Teams aus Salzburg und konnte somit den Titel vom letzten Bundesbewerb 2019 in Villach verteidigen. Die Bezirksstelle Graz-Umgebung ist stolz auf die großartige Leistung der Jugendrotkreuzler, „die nicht nur bei Bewerben erfolgreich sind, sondern auch in jungen Jahren Verantwortung in unserer Gesellschaft übernehmen“.