Innerkrems abgeschnitten: Keine Verbindung möglich, Befliegung geplant

Die Aufräumarbeiten in Kremsbrücke laufen auf Hochtouren. Die Lage in der Innerkrems ist noch unklar.

Am Sonntag, den 21. Juli 2024, wurde die Innerkrems von den verheerenden Unwettern getroffen. Derzeit ist die Region vollständig abgeschnitten: Die Landesstraße L19 sowie die Nockalmstraße wurden durch Murenabgänge blockiert. Während die Region von Salzburg aus noch erreichbar ist, bleibt die Verbindung von Kärnten aus aufgrund der massiven Schäden unterbrochen. Die Einsatzkräfte sind auf Informationen aus der Luft angewiesen, um die Situation vor Ort einschätzen zu können.

Unklare Lage: Hubschrauberflüge zur Lageerkundung geplant

Die Lage in Innerkrems bleibt unklar, da die Einsatzkräfte vor Ort momentan keine genaue Einschätzung der Situation vornehmen können. Die geplante Hubschrauberbefliegung, die in einer Stunde starten soll, wird entscheidend sein, um ein Bild des Ausmaßes der Zerstörungen zu erhalten. Die unklare Lage erschwert die Koordination der Hilfsmaßnahmen erheblich.

Kremsbrücke: Aufräumarbeiten und Koordination der Hilfe

In Kremsbrücke, wo das Unwetter ebenfalls erhebliche Schäden angerichtet hat, laufen bereits Aufräumarbeiten. Diese werden voraussichtlich noch einige Tage in Anspruch nehmen. Die Bewohner und Einsatzkräfte in Kremsbrücke stehen in direktem Kontakt und arbeiten unermüdlich daran, die Situation zu bewältigen.

Wann Ist die Innerkrems wieder zugänglich?

In der Innerkrems könnten die Aufräumarbeiten je nach Schwere der Schäden an den Straßen ebenfalls längere Zeit in Anspruch nehmen. Die anstehende Luftaufklärung wird hoffentlich bald Klarheit über das tatsächliche Ausmaß der Schäden bringen und die weitere Vorgehensweise ermöglichen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.07.2024 um 09:07 Uhr aktualisiert