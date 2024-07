Kollision auf Almsee Landstraße: Zwei Motorradlenker schwer verletzt

Eine 21-jährige Motorradlenkerin aus dem Bezirk Kirchdorf und ein 25-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Gmunden fuhren am Sonntag, dem 21. Juli 2024 gegen 17.30 Uhr mit ihren Maschinen von Grünau kommend in Richtung Almsee.

Sturz in die Fahrerseite des Autos

Ein 23-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Rohrbach wollte zur selben Zeit vom Parkplatz „Fischbrathütte“ nach links in die Almseestraße einbiegen, um in Richtung Grünau zu fahren. Er befand sich mit seinem Auto bereits auf der Fahrbahn. Der 25-Jährige dürfte dabei stark abgebremst haben, stürzte und stieß in der Folge mit seinem am Boden liegenden Motorrad in die Fahrerseite des Autos.

Beide Motorräder völlig zerstört

Das Bike wurde dabei stark beschädigt. Die hinter dem 25-Jährigen fahrende 21-jährige Freundin dürfte gegen das Motorrad bzw. die Motorradteile gefahren sein und kam ebenfalls zu Sturz. Die Maschine der Frau wurde ebenfalls völlig zerstört.

Mit Notarzthubschrauber in den MedCampus 3

Die 21-Jährige erlitt Verletzungen und blieb auf der Almseestraße liegen, während der 25-Jährige schwer verletzt am Parkplatz aufgefunden wurde. Der Mann wurde vom Team des Notarzthubschraubers Martin 3 erstversorgt und anschließend in den MedCampus 3 eingeliefert. Die Motorradlenkerin wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Kirchdorf gebracht. Der 23-jährige Autofahrer und seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. An allen Fahrzeugen entstand Totalschaden.