Pumptrack „wandert“ nach Mariatrost

Der mobile Pumptrack in Graz ist ab heute in Mariatrost zu finden.

Im Rahmen der Kinderbefragung „Sommer des Zuhörens“ und der Jugendbefragung „LASS HÖREN“ haben sich junge Grazer mehr Angebote im Trendsportbereich gewünscht. Oftmals wurden hier Pumptracks genannt. Daher wurde ein „wandernder“ Pumptrack ins Leben gerufen. Alle vier Wochen wechselt der Pumptrack seinen Standort und wartet in einem anderen Bezirk auf radbegeisterte Grazer. Ab dem 22. Juli bis zum 17. August gastiert der mobile Pumptrack am Parkplatz des Eislaufplatzes in Mariatrost (Mariatroster Straße 230).

Tipps und Tricks von den Experten

Freitagnachmittag und Samstagvormittag wird der Pumptrack von Fachpersonal der Radfahrschule Easy Drivers betreut. Zu diesen kannst du auch Helme, Räder und Scooter ausborgen. Sicherheit geht vor, es herrscht Helmpflicht.

Die Termine Freitag, 26. Juli: 14 bis 17 Uhr

Samstag, 27. Juli: 9 bis 12 Uhr

Freitag, 2. August: 14 bis 17 Uhr

Samstag, 3. August: 9 bis 12 Uhr

Freitag, 9. August: 14 bis 17 Uhr

Samstag, 10. August: 9 bis 12 Uhr

Freitag, 16. August: 14 bis 17 Uhr

Samstag, 17. August: 10 bis 16 Uhr (Gleichmäßigkeitsrennen)

