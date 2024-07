Neun Verkehrstote in der vergangenen Woche: Weizer (41) starb nach Crash

Ein 41-jähriger Motorradfahrer aus Weiz starb am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Hartberg-Fürstenfeld.

Ein 41-jähriger Motorradfahrer aus Weiz starb am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Hartberg-Fürstenfeld.

In der vergangenen Woche starben zwei Motorradlenker, zwei Autofahrer, ein E-Bike-Lenker, ein Leichtmotorradlenker, ein Lenker eines Lkws, ein Mitfahrer in einem Wagen und ein Radfahrer bei Verkehrsunfällen.

Biker starb nach Kollision am Freitag

Zu einem tragischen Unfall kam es am Freitag im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, bei dem ein Motorradfahrer nach einer Kollision verstarb. Der 41-Jährige lenkte auf einer Landesstraße L seine, nicht zum Verkehr zugelassenen, Motocrossmaschine mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit. In einer leichten Rechtskurve geriet der Fahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Wagen. Durch den Sturz wurde er unter dem Auto eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften geborgen werden. Trotz eingeleiteter Reanimation verstarb der Leichtmotorradlenker noch an der Unfallstelle.

Die tragische Bilanz der Vorwoche

Am Wochenende verunglückten vier der neun verstorbenen Verkehrsteilnehmer. Drei Personen kamen in der Vorwoche auf Landesstraßen B, je zwei auf Autobahnen, Landesstraßen L und Gemeindestraßen ums Leben. Vier Verkehrstote mussten in Niederösterreich und jeweils einer in Kärnten, Oberösterreich, der Steiermark, Tirol und Vorarlberg beklagt werden. Vermutliche Hauptunfallursachen waren in sechs Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und in zwei Fällen eine nichtangepasste Geschwindigkeit. Bei einem Unfall konnte die Ursache bisher nicht geklärt werden. Fünf tödliche Verkehrsunfälle waren Alleinunfälle und ein Verkehrstoter war ausländischer Staatsangehöriger.