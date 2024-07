Quad-Unfall in Rettenschöss: 18-Jähriger kam von Schotterstraße ab

Veröffentlicht am 22. Juli 2024, 10:59 / ©pixabay

Am 21. Juli 2024 gegen 13.45 Uhr fuhren ein 18-jähriger Österreicher und eine 20-jährige Österreicherin jeweils mit einem Quad in die Bergregion Rettenschöss. Im Bereich Wandberg/Feistenau fuhren die Beiden auf Straßen ohne öffentlichen Verkehr bis zur Wandberghütte und weiter in Richtung Lochner Alm.

Mann konnte von Quad springen

Aus bisher ungeklärter Ursache kam der Österreicher nach ca. 200 Meter rechts von der Schotterstraße ab und stürzte mit dem Quad steil bergab in den Wald. Während der 18-Jährige nach wenigen Metern vom Quad abspringen konnte, überschlug sich dieses und kam ca. 40 Meter unterhalb der Straße zu liegen.

Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Kufstein

Der Mann konnte selbstständig zurück zur Fahrbahn klettern, wo ihn seine Freundin mit ihrem Quad aufnahm und zurück zur Wandberghütte brachte. Dort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt und der Verunfallte mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus nach Kufstein eingeliefert.

Durch den Unfall erlitt der Mann Prellungen und Abschürfungen am ganzen Körper. Am Quad entstand erheblicher Sachschaden. Weitere Erhebungen zur Unfallursache sind im Gange.