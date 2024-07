Tunnel auf Semmering Schnellstraße gesperrt: LKW fing an zu brennen

Der Tunnel Semmering auf der Semmering Schnellstraße (S6) im niederösterreichisch-steirischen Grenzgebiet ist am Montag nach einem Lkw-Brand gesperrt worden. Insgesamt neun Feuerwehren mit 78 Mitgliedern standen laut Neunkirchens Bezirkskommandant Josef Huber im Einsatz, die Flammen wurden rasch gelöscht. Der Lenker des Schwerfahrzeuges und eine Mitarbeiterin der Asfinag galten Huber zufolge als leicht verletzt. Beide wurden ins Spital gebracht.

Flammen waren rasch unter Kontrolle

Fünf Feuerwehren aus Niederösterreich und vier aus der Steiermark waren ausgerückt. Die Flammen waren rasch unter Kontrolle. Am späten Vormittag war der Tunnel in Richtung Seebenstein wieder passierbar. Die Sperre in Richtung Mürzzuschlag werde „noch einige Zeit“ und bis in die Nachmittagsstunden hinein dauern, blickte Huber voraus. Hinsichtlich der leicht verletzten Mitarbeiterin der Asfinag sagte Huber zur APA, dass die Frau Rauchgase eingeatmet haben dürfte.

Der LKW brannte aus

Gegen Mittag waren die Bergungs- und Aufräumarbeiten im Gange. Betriebsmittel mussten gebunden werden, der Lkw brannte aus. Die Unfallstelle lag nach Angaben von Marc Römer vom ÖAMTC zwischen Maria Schutz (Bezirk Neunkirchen) und Spital am Semmering (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag). Es bildete sich kilometerlanger Stau. (APA/red 22.07.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.07.2024 um 11:42 Uhr aktualisiert