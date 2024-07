Nach Rollstuhlabsturz in Kleinwalsertal: Mann (63) verstarb im Klinikum

Veröffentlicht am 22. Juli 2024, 11:34 / ©tuiphotoengineer-stock.adobe.com

Am Nachmittag des 19. Juli 2024 wanderte eine Familie aus Deutschland (Landkreis Fürth) von Baad (Kleinwalsertal) aus in Richtung Alpe Widderstein. Eines der Familienmitglieder, ein 63-jähriger Mann, war mit einem elektrischen Rollstuhl unterwegs.

Zehn Meter über eine steile Böschung

Auf dem gut befestigten Wanderweg geriet der 63-Jährige gegen 15 Uhr mit seinem Rollstuhl über den Rand und stürzte in der Folge in etwa zehn Meter über eine steile Böschung in den Bärguntbach hinab.

Schwer verletzt ins Klinikum Kempten eingeliefert

Der schwer verletzte Mann blieb dort im Wasser liegen und wurde sogleich von einem Ersthelfer geborgen und erstversorgt. Die Bergrettung Mittelberg rückte mit insgesamt zehn Mitgliedern an und hat den Verletzten aus dem Bachbett geborgen. Er wurde anschließend mit einem Notarzthubschrauber ins Klinikum Kempten geflogen.

Im Klinikum verstorben

Nun wurde bekannt gegeben, dass der 63-jährige Rollstuhlfahrer am Samstag, dem 20. Juli 2024 im Klinikum Kempten an seinen Verletzungen leider verstorben ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.07.2024 um 11:39 Uhr aktualisiert