Tief zieht durch die Steiermark: So lange soll die Kaltfront andauern

„Am Montag erreicht die langgezogene Kaltfront eines Tiefs bei Island das Land. Verbreitet ist mit Schauern und Gewittern zu rechen, welche besonders im Süden und Südosten auch kräftig ausfallen können“, berichtet die Unwetterzentrale Österreich (UWZ). Die Gewitter- und Schauerwahrscheinlichkeit steigt in ganz Österreich. „Die Gefahr von Unwettern ist jedoch gering. Es kann lokal zu kleinkörnigem Hagel, Windböen und vor allem zu starkem Regen kommen, der in einigen Gebieten zu Überflutungen führen könnte“, heißt es von Skywarn Austria. Eine genaue Prognose gestaltet sich aktuell jedoch noch schwierig, „da die Gewitter sehr lokal auftreten und das Schadenspotenzial ebenfalls auf bestimmte Regionen beschränkt sein wird“.

Magst du Regenwetter? Ja, ich liebe es Nein, ich will, dass die Sonne scheint Manchmal Nur wenn ich einen Regenschirm dabei habe Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Gewitter und Regenschauer in der Steiermark möglich

Auch laut den Prognosen der GeoSphere sollen heute keine heftigen Unwetter in der Steiermark erwartet werden. „Aktuell regnet es leicht in der südlichen Steiermark. Es ist aber anzunehmen, dass die Bewölkung bald ein bisschen aufgeht“, so Hannes Rieder von der GeoSphere Austria im Gespräch mit 5 Minuten. Ab Nachmittag kann es dann punktuell wieder zu Regenschauern und Gewittern kommen. Diese sollen aber nicht allzu heftig ausfallen.

Am Dienstag bleibt es ungemütlich in der Steiermark

Am morgigen Dienstag steigt in der ersten Nachhälfte und auch in den Nachmittagsstunden die Gewitterwahrscheinlichkeit wieder. Unwetter seien laut Prognosen am ehesten in der südlichen und westlichen Steiermark (Murtal) zu erwarten.

Ab Mittwoch wird es dann wieder wärmer

Am Mittwoch beschert dann ein Nordföhn wieder warme Temperaturen. „Es kommen stabile sonnige, vielleicht auch hochsommerliche Tage auf uns zu“, kündigt Rieder an. Auch die Unwetterzentrale prognostiziert einen Temperaturhochschwung: „In Richtung Wochenende nimmt der Hochdruckeinfluss dann deutlich zu, am Wochenende dürften wieder zunehmend heiße Luftmassen das Land erreichen.“