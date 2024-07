Ryanair-Chaos: Bei Hitze-Flugzeug musste sogar die Polizei anrücken

Veröffentlicht am 22. Juli 2024, 11:59 / ©klagenfurt_elite

Die Außentemperatur betrug rund 36 Grad, im Flugzeug war es noch heißer. Ein Kärntner Passagier berichtet von weinenden Müttern und überhitzten Kindern. Wasser wurde erst nach Aufforderung ausgeteilt, 5 Minuten berichtete über diesen Vorfall.

Flughafen-Geschäftsführer entschuldigt sich

Geschäftsführer Maximilian Wildt vom Klagenfurter Flughafen betont, dass man in Klagenfurt wenig für die Situation in Mallorca konnte, entschuldigt sich jedoch im Namen der Fluggesellschaft für den Vorfall. Auch am Klagenfurter Flughafen habe man lange auf den besagten Flug gewartet. Dort hätten die Passagiere aber im klimatisierten Flughafengebäude verweilen dürfen, erklärt er.

Ryanair: „Globaler IT-Ausfall verursachte Chaos“

Ryanair erklärte, dass der Flug aufgrund eines globalen IT-Ausfalls eines Drittanbieters verzögert wurde. Die Passagiere blieben während der ca. 3-stündigen Verzögerung an Bord, um einen verfügbaren ATC-Slot (Flugverkehrskontroll-Slot) zu nutzen. Der Flug wurde schließlich gestrichen. Die Passagiere wurden nicht „durch den Notdienst evakuiert“ – eine kleine Anzahl von Passagieren wurde an Bord unruhig und die Polizei wurde zum Flugzeug gerufen, um ein geordnetes Aussteigen sicherzustellen.