Hund attackierte Polizisten: Mit Schüssen aus Dienstwaffe abgewehrt

Die Streife wurde gegen 19 Uhr zu einem Nachbarschaftsstreit in einer Wohnanlage gerufen. Im Zuge der Amtshandlung in der Wohnung gelang es einem Schäferhund, der in einem angrenzenden Zimmer untergebracht war, die Tür zu öffnen.

Hund biss sich in Oberschenkel fest

Der Hund attackierte sofort einen der beiden Polizisten und biss sich mit enormer Aggressivität in dessen Oberschenkel fest. Da das Tier nicht mehr abließ und um weitere, schwerwiegende Verletzungen abzuwehren, musste das Tier vom zweiten Polizisten durch zwei Schüsse aus der Dienstwaffe abgewehrt werden.

Hund wurde nicht zurückgerufen

Da die Hundehalter keinen Versuch unternommen haben, das Tier zurückzurufen oder unter Kontrolle zu bringen, war dies die einzige Möglichkeit, die Sicherheit der Polizisten zu gewährleisten.

Hundehalter blieben untätig

Die Dornbirner Stadtpolizisten wurden umgehend durch weitere Kräfte der Polizeiinspektion unterstützt. Gegen die beiden Hundehalter wird ermittelt. Trotz mehrfacher Aufforderung, den Hund zurückzuhalten oder zurückzuziehen, bleiben sie untätig.

Tiefe Bissverletzungen

Nach der Erstversorgung durch seinen Kollegen vor Ort, musste der verletzte Polizist im Krankenhaus behandelt werden. Der Polizist, der aus dieser Attacke tiefe Bissverletzungen davongetragen hat, konnte nach ambulanter Versorgung nach einigen Stunden wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.