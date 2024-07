Schwere Kopfverletzung: Mann (30) von WEGA in Wohnung festgenommen

Veröffentlicht am 22. Juli 2024, 12:12 / ©LPD Wien/ Canva Montage

Das Opfer gab an, den Tatverdächtigen lediglich flüchtig und nur beim Vornamen zu kennen. Aufgrund intensiver Erhebungen der Beamten der Polizeiinspektion am Hauptbahnhof konnte der Tatverdächtige, ein 30-jähriger deutscher Staatsangehöriger, in Wien-Floridsdorf ausgeforscht und durch Beamte der WEGA vorläufig festgenommen werden.

Tatwaffe in der Wohnung gefunden

In der Wohnung wurde auch die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer mit langem Griffstück, sichergestellt. Weitere Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, geführt. Der Tatverdächtige befindet sich in Polizeigewahrsam.