Flughafen-Albtraum: Diesen Anspruch haben nun die Passagiere

Am Freitag, den 19. Juli 2024, schmorten Passagiere in einem defekten Flugzeug am Flughafen in Palma de Mallorca ohne Klimaanlage. Die Außentemperatur betrug rund 36 Grad, im Flugzeug war es noch heißer. Ein Kärntner Passagier berichtet von weinenden Müttern und überhitzten Kindern. Wasser wurde erst nach Aufforderung ausgeteilt, wie 5 Minuten berichtete. Die Fluggesellschaft selbst meldete sich nun zu Wort.

Mallorca-Urlaub endete im Albtraum

Der Mallorca-Urlaub etlicher Kärntner endete aufgrund eines defekten Ryanair-Flugzeugs und der weltweiten IT-Probleme mit einem Albtraum. Die Urlauber mussten stundenlang in einem defekten und überhitzten Ryanair-Flugzeug in Palma ausharren, ehe sie es verlassen durften, nur um dann ins nächste Chaos zu schlittern: Andere Flüge waren ausgebucht, Ersatzflugzeuge standen nicht zur Verfügung. Auch am Klagenfurter Airport sorgten IT-Probleme für ein Chaos, Reisende saßen fest.

Hoffnung auf Rückerstattung

Nun gibt es Hoffnung. Der Arbeiterkammer-Konsumentenschutz zu dem Ryanair-Chaos: „Betroffene haben Anspruch auf Rückerstattung!“ AK-Konsumentenschützer Herwig Höfferer weist auf die Fluggastrechte hin: „Jenen Reisenden, die von Klagenfurt aus ihren Urlaub auf Mallorca nicht rechtzeitig antreten konnten, haben Anspruch auf eine Rückerstattung in der Höhe von zumindest 250 Euro.“ Was Urlauber laut EU-Fluggastrechte-Verordnung zusteht, die auf der spanischen Insel festsaßen, prüfen die AK-Juristen nach Vorlage aller relevanten Unterlagen. AK-Präsident Goach appelliert daher: „Wenden Sie sich unbedingt an den Konsumentenschutz der Arbeiterkammer Kärnten, um Ihre Rechte geltend zu machen. Das Service steht allen Kärntnern kostenlos zur Verfügung!“ Hier findest du die wichtigsten Infos zur EU-Fluggastrechte-Verordnung.