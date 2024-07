Wien-Favoriten: Autofahrer raste mit 116 km/h durch 30er-Zone

Veröffentlicht am 22. Juli 2024, 12:30 / ©LPD Kärnten

Während einer Schwerpunktaktion der Landesverkehrsabteilung Wien war in Wien-Favoriten ein mobiles Radarmessfahrzeug im Einsatz. In einem Baustellenbereich auf der Laaer-Berg-Straße Fahrtrichtung Bitterlichstraße wurde ein Wagen mit 116 km/h (bereits abzüglich der Eich- und Messtoleranz) gemessen. An der Örtlichkeit beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h.

Fahrer droht die Beschlagnahme des Autos

Dem Lenker drohen nun ein Führerscheinentzugsverfahren sowie unter Umständen die behördliche Beschlagnahme des Wagens. Die polizeiliche Überwachung des Straßenverkehrs und die Ahndung von Verstößen sind wesentliche Bestandteile der Unfallprävention. Eine nicht angepasste Fahrgeschwindigkeit gilt als Hauptunfallursache gefolgt von Unachtsamkeit und Ablenkungen.