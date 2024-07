Zwei Festnahmen: „Falsche Tante“ und „erpresserischer Entführer“ geschnappt

Zu zwei Festnahmen kam es am Wochenende in Wien.

Nach umfangreichen Ermittlungen gelang es den Zielfahndern des Landeskriminalamtes Wien, eine 39-jährige slowakische Staatsangehörige in Wien auszuforschen und festzunehmen. Gegen die 39-Jährige bestanden mehrere Europäische Haftbefehle slowakischer Strafverfolgungsbehörden laut deren Informationen sich die Frau im Großraum Wien aufhalten solle. Die Gesuchte wurde an der Wohnadresse ihrer Tochter in Wien-Hernals ausgemacht. Dort soll sie noch versucht haben, sich als Tante auszugeben und ihre wahre Identität zu verschleiern. In weiterer Folge gestand sie aber, die Gesuchte zu sein und wurde festgenommen. Sie wurde zur Übergabehaft in eine Justizanstalt gebracht.

Internationaler Haftbefehl gegen 21-Jährigen

In Kooperation mit dem Bundeskriminalamt wurde durch die Zielfahnder des Landeskriminalamtes Wien ein mittels internationalem Haftbefehl gesuchter 21-jähriger rumänischer Staatsangehöriger in Wien-Brigittenau festgenommen. Der Gesuchte steht im Verdacht im Jahr 2018 eine erpresserische Entführung in der Republik Moldau begangen zu haben. Dabei soll eine vierstellige Summe erpresst worden sein. Die WEGA unterstützte die Zielfahnder bei der Festnahme und Überstellung des 21-Jährigen in die Justizanstalt.