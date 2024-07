Chorolympiade: Singakademie Graz beweist ihr Talent in „Down Under“

Unter dem Strich konnte die Singakademie zwei Silbermedaillen erringen, was zur großen Freude bei den Jugendlichen führte. Bürgermeisterin Elke Kahr freute sich über die Erfolge: „Ich bedanke mich bei den Jugendlichen und Chorleiterin Maria Fürntratt, dass sie unsere Stadt auf eine so positive Weise international repräsentiert haben. Herzliche Gratulation zur tollen Platzierung!“

Erfolg auf allen Kontinenten

Diese Erfolge sind ein weiterer Beweis für die hohe Qualität der Singakademie Graz. Damit haben die Sänger nun Medaillen auf allen Kontinenten ersungen. Insgesamt konnte die Singakademie Graz bei fünf Chorolympiaden auf unterschiedlichen Kontinenten (Riga – Europa, Cincinnati – Amerika, Tshwane – Afrika, Gangneung – Asien, Auckland – Australien/Neuseeland) in den letzten eineinhalb Jahrzehnten sechs Goldmedaillen, vier Silbermedaillen und zwei Gesamtwettbewerbssiege (in Südafrika und Südkorea) gewinnen. Eine beeindruckende Bilanz aus Sicht eines österreichischen Chores. Aktuell singt sich die Singakademie von Konzert zu Konzert durch Neuseeland und Australien und verbreitet damit die Grazer Stimmen in Down Under.