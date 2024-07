Swarovski-Filiale in Linz ausgeraubt: Einsatz läuft

Derzeit läuft ein Großeinsatz der Polizei am Taubenmarkt in Linz. Gegen 14 Uhr waren Beamte in Zivil und in Uniform zu sehen. Eine Filiale von Swarovski wurde mit einem Absperrband abgeriegelt.

Täter gefasst

Die Polizei bestätigte im Gespräch mit 5 Minuten, dass ein Raubüberfall stattgefunden hat. Die verdächtige Person wurde gefasst, jedoch laufen die Ermittlungen noch. Nähere Informationen folgen.