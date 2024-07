Neues Mobilitätsbüro in Kühnsdorf: Ein Meilenstein für Südkärnten

Am Montag, dem 22. Juli 2024, wurde das neue Mobilitätsbüro am Bahnhof Kühnsdorf-Klopeinersee offiziell eröffnet. Die Eröffnung wurde von Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber, Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig, Bürgermeister Wolfgang Stefitz und dem Vorstand der Österreichischen Postbus AG, Alfred Loidl, begleitet. Diese neue Anlaufstelle stellt einen bedeutenden Fortschritt für die Region Südkärnten dar.

Vielfältiges Serviceangebot für die Region

Das Mobilitätsbüro bietet ab sofort umfassende Dienstleistungen, darunter Beratungen zu Fahrplänen, Tarifen und der Verkauf von Verkehrsverbund-Fahrkarten sowie ÖBB-Tickets. Weitere Services umfassen die Abwicklung von Schüler- und Lehrlingsfreifahrten sowie die Unterstützung bei Reise- und Ausflugsplanungen in der Region. „Wir bieten einen Rundumservice für alle Mobilitätsbedürfnisse und stärken so die bestehende Mobilitätsdrehscheibe“, betont Landesrat Schuschnig. „Hier beim Mobilitätsbüro kommen alle Formen der Mobilität zusammen. Wir haben in den letzten Jahren eine Aufholjagd gestartet beim öffentlichen Verkehr in Kärnten. Sechs Millionen Euro wurden in den letzten Jahren in dieser Region beispielsweise investiert. Für die Pendler und Touristen wurde sehr viel getan“, erklärt er bei der Eröffnungsfeier.

©5 Minuten Landesrat Sebastian Schuschnig bei der Eröffnung des neuen Mobilitätsbüros in Kühnsdorf.

Investitionen und nachhaltige Entwicklung

Für die Errichtung des Mobilitätsbüros haben Land und Gemeinden insgesamt über 600.000 Euro investiert. Das Land Kärnten unterstützte das Projekt mit 150.000 Euro aus dem Verkehrsreferat und weiteren 88.500 Euro aus einem Fördercall für regionale Leuchtturmprojekte. Diese Investitionen sind Teil einer umfassenden Strategie zur Verbesserung der regionalen Verkehrsinfrastruktur. „Das Mobilitätsbüro ist eine wichtige Investition in die Zukunft von Südkärnten“, erklärt LHStv. Gruber. „Es braucht konsequente Arbeit, um etwas zu Bewegen. Das ist hier passiert. Das Thema Mobilität wird mit dem Mobilitätsbüro sichtbar. Bedarfsgerechte Mobilität ist hier gerade in dieser Region eine Schlüsselfrage. Es geht um eine gute Anbindung an die Zentralräume“, betont er.

©5 Minuten Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber betont die Wichtigkeit des Mobilitätsbüros für Südkärnten.

Investition in die Zukunft: Bürgermeister Stefitz lobt die neue Mobilitätszentrale

Bürgermeister Wolfgang Stefitz bezeichnet die neue Mobilitätszentrale als eine bedeutende Bereicherung für die Region und als eine sinnvolle Investition in die Zukunft. „Wir sind von 500.000 Euro Projektkosten ausgegangen. Dann waren es 700.000 Euro. Teuerung und Co. hat uns hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Mobilitätszentrale wird eine Bereicherung für unsere Region. Wir schaffen eine vielfältige Serviceeinrichtung für Bürger und Gäste. Ich bedanke mich bei allen, die dieses Projekt unterstützt haben“, betont er abschließend.

©5 Minuten Bürgermeister Wolfgang Stefitz hebt die neue Mobilitätszentrale als bedeutende Investition für die Region hervor und bedankt sich bei allen Unterstützern.

Strategische Bedeutung: Alfred Loidl über die Rolle der neuen Zentrale für den öffentlichen Verkehr

Alfred Loidl von der Österreichischen Postbus AG hebt hervor, dass der Standort am Bahnhof Kühnsdorf-Klopeinersee ideal sei, um den öffentlichen Verkehr zu verbessern und das Kundenservice auszubauen. „Der öffentliche Verkehr ist eine wichtige Säule in der Region. Hier wurde in den letzten Jahren in Kärnten sehr viel getan und sehr viel investiert. Zentrale Frage für die Zukunft wird es aber sein: Wie können wir die Verkehrsträger so vernetzen, dass es machbar ist, die Öffis optimal zu nutzen?“, erläutert er bei der Feier.

©5 Minuten Alfred Loidl von der Österreichischen Postbus AG lobt den Standort am Bahnhof Kühnsdorf-Klopeinersee als Schlüssel für die Verbesserung des öffentlichen Verkehrs und das Kundenservice.

Langfristige Vision für den öffentlichen Verkehr

Die Errichtung des Mobilitätsbüros ist Teil einer größeren Initiative zur Verbesserung des öffentlichen Verkehrs in Kärnten. Im vergangenen Jahr wurden bereits sechs Millionen Euro in die Erweiterung des Bus- und Bahnangebots investiert. „Wir setzen alles daran, dass die Vorteile der Koralmbahn optimal genutzt werden können“, betont Schuschnig und kündigt an, weiterhin für einen IC-Halt in Kühnsdorf zu kämpfen. Das neue Mobilitätsbüro stellt somit einen wichtigen Schritt zur Vorbereitung der Region auf die Koralmbahn-Inbetriebnahme dar und bietet gleichzeitig einen umfassenden Service für die lokale Bevölkerung und Besucher.