Zivilschutzalarm weiterhin aufrecht: So sieht die Lage aktuell aus

Die heftigen Unwetter haben von Sonntag auf den heutigen Montag, 22. Juli, in Kremsbrücke im Bezirk Spittal schwere Schäden an Häusern und Infrastruktur angerichtet. „Stark betroffen ist auch die L19 Innerkremser Straße, die auf einer Länge von über neun Kilometern an zumindest zehn Stellen massiv beschädigt und nicht befahrbar ist“, informiert das Land Kärnten in einem Lagebericht.

©Facebook LHStv. Gruber | Ein schweres Unwetter zog über Kärnten. ©Facebook LHStv. Gruber | Es kam unter anderem zu Murenabgängen. ©Facebook LHStv. Gruber | Teile der L19 wurden weggerissen. ©Facebook LHStv. Gruber | Der Zivilschutzalarm ist weiterhin aufrecht.

Mehrere Häuser abgeschnitten

An mindestens vier Stellen wurde die Fahrbahn der L19 von Muren komplett weggerissen. Mehrere Höfe und Häuser sind über die Landesstraße nicht erreichbar. Das genaue Ausmaß der Schäden lässt sich derzeit noch nicht abschätzen, nach ersten Erkundungsflügen ist aber davon auszugehen, dass die Sperre der L19 für einen längeren Zeitraum aufrecht bleiben muss. „Mitarbeiter der Straßenbauabteilung sind mit Geologen und der Wildbachverbauung im Gelände unterwegs, um die Schadstellen zu sichten und zu bewerten. Es arbeiten alle unter Hochdruck daran, die Befahrbarkeit so rasch wie möglich zumindest provisorisch wiederherstellen zu können. Das hat jetzt oberste Priorität“, sagt Straßenbaureferent Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber, der den Mitarbeitern und Einsatzkräften seinen Dank ausspricht.

©AFK Heiss | Der Kremsbach tritt über die Ufer. ©AFK Heiss | Dramatische Szenen in Kremsbrücke. Keller sind überflutet und Straßen unpassierbar. ©AFK Heiss | Die heftigen Unwetter führten zu Überflutungen. ©AFK Heiss | Der Starkregen in Kremsbrücke sorgt für Chaos.

Zivilschutzalarm weiterhin aufrecht

Da der Zivilschutzalarm immer noch aufrecht ist und der Kremsbach nach wie vor Hochwasser führt, gestaltet sich die Erkundung der Schadstellen derzeit als schwierig. Parallel dazu läuft jedoch bereits die Suche nach geeigneten Deponieflächen für das angeschwemmte Material, das die Straße verlegt. Weiterhin gesperrt bleibt im Bereich Kremsbrücke auch die B99 Katschberg Bundesstraße, auf der derzeit der Fokus der Aufräumarbeiten liegt, um diese Verbindung so rasch wie möglich wiederherstellen zu können. Auch die Nockalmstraße bleibt gesperrt.