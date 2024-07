Die styriarte 2024 zeigte „Die Macht der Musik“

„Ein Monat Euphorie“ hat Intendant Mathis Huber die styriarte 2024 beschrieben. Die Besucherzahlen seien gestiegen und es habe sich „eine neue Festspielgemeinde geformt“, zeigte sich Huber am Montag bei einem Pressegespräch hoch erfreut. Von den 57 Vorstellungen waren etliche ausverkauft, daher wurden ein paar Zusatztermine eingeschoben. Die Auslastung lag bei rund 93 Prozent. „Das war der richtige Prototyp für die nächsten Jahre“, war der Intendant überzeugt.

Eine besondere Klangwolke

„Die Macht der Musik“ hieß das Programm, das offenbar den Nerv des Publikums gut traf. Da wurde bei der Attems-Sage, die sich über mehrere Tage erstreckte und im Palais Attems und anderen Orten stattfand, fleißig mitgemacht, Silber poliert und mitgesungen. Ein Spektakel, das unterhaltsam war, einiges an Musik bot und im nächsten Jahr fortgesetzt werden soll. Auch bei der alljährlichen Klangwolke setzte man diesmal auf Mitmach-Konzerte, weniger auf Darbietung eines wirklichen musikalischen Leckerbissens, was das Publikum ebenfalls goutierte. Ganz besonders beliebt war das ABBA-Special mit dem Schulchor der HIB-Liebenau und dem styriarte Festspiel-Orchester.

„Wir werden diesen Weg als den neuen styriarte-Weg in die Zukunft führen“

Stammgast Jordi Savall füllte mit seinen Konzerten fünf Mal die Säle und Kirchen, Organist Cameron Carpenter zeigte wieder, was die Orgel so hergab und Alfredo Bernardini gestaltete schon die Eröffnung mit dem „Alexanderfest“ stimmig. Im Sinne der Nachhaltigkeit wurden nach Festival-Ende Kostüme, Planen und Fahnen an tag.werk in Graz übergeben. In diesem Sozialprojekt fertigen sozial benachteiligte Jugendliche aus den Materialien Taschen. Die Dekorationsartikel wie Liegestühle und Ähnliches werden verkauft, der Erlös kommt „Malala im Museum“ zugute. „Wir werden diesen Weg als den neuen styriarte-Weg in die Zukunft führen“, betonte Huber. Die styriarte wird sich auch an der Steiermark-Schau, die im kommenden Jahr im Schloss Eggenberg stattfinden wird, mit Projekten beteiligen. Festivaltermin 2025 ist 20. Juni bis 20. Juli. (APA 22.07.2024)