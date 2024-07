Mann (38) versank Auto in der Vöckla und lief von Unfallstelle weg

Am 21. Juli 2024 gegen 0.35 Uhr beschädigte ein 38-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Vöcklamarkt mit seinem Auto beim Ausparken ein abgestelltes Auto. Im Anschluss fuhr der Lenker, ohne die Polizei zu verständigen, vom Unfallort davon. Gegen 0.40 Uhr verlor er im Gemeindegebiet von Vöcklamarkt vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit, schlechter Sicht (Nebel) und der im Nachhinein festgestellten starken Alkoholisierung die Herrschaft über sein Fahrzeug.

Auto trieb mehrere Meter flussabwärts

Er fuhr in der dortigen Linkskurve gerade aus, über eine angrenzende Wiese, durchbrach in weiterer Folge die Uferböschung der dort fließenden Vöckla, fällte dabei mit seinem Auto einen ca. 30 cm starken Ahornbaum und landete danach in der Vöckla. Das Fahrzeug trieb einige Meter flussabwärts, bis sich der Lenker aus diesem befreien konnte. Der 38-jährige Mann verließ sein Auto vermutlich durch die Heckklappe, bevor das Auto in dem ca. 2 Meter tiefen Fluss versank.

Von Rettung erst versorgt

Der Unfalllenker lief nach dem Unfall stark unterkühlt in Richtung Frankenmarkt, wo er von der Rettung auf Höhe der sogenannten Trenauer Mühle angetroffen und erst versorgt werden konnte. Da anfangs nicht genau klar war, ob nicht noch weitere Personen im Fahrzeug oder am Unfall beteiligt waren, wurde durch die Polizei sowie die Feuerwehren Frankenmarkt, Vöcklamarkt und Wilding-Mühlberg eine Suchaktion mit zwei Wärmebilddrohnen und ca. 40 Mann der Feuerwehren durchgeführt.

Alkoholtest war positiv

Nach ca. 30 Minuten konnte Entwarnung gegeben werden. Das verunfallte Auto konnte durch ein Abschleppunternehmen in einer schwierigen Bergeaktion aus der Vöckla geborgen und abgeschleppt werden. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen relevanten Wert. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen.