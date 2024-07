Ex-Fifty Fifty-Chef Blatterer tischt künftig im Gegendtalerhof auf

Seit April 2023 ist das bekannte Burgerlokal „Fifty Fifty Burger“ in der Italiener Straße in Villach geschlossen. Künftig tischt der ehemalige „Fifty Fifty“-Inhaber, Hans Jörg Blatterer, seine Burger im „Gegendtalerhof Julian Kramer“ in Treffen am Ossiacher See als neuer Küchenchef auf. In Zusammenarbeit mit dem Gastronomen-Ehepaar Julian und Isabell Kramer präsentiert der neue Küchenchef seine Burgerkarte mit regionalen Produkten und neuen Kreationen. „Wir freuen uns sehr auf eine großartige Zusammenarbeit. Regionalität und Qualität stehen für uns im Vordergrund“, so Julian Kramer, Inhaber des „Gegentalerhofs“.