Nach Umbau: Klagenfurter Hofer eröffnet bald

Übersichtliches Regalkonzept sorgt für bessere Orientierung und schnellere Einkaufsentscheidungen in der neu eröffneten Filiale in der St. Veiter Straße in Klagenfurt.

Am Donnerstag, den 25. Juli 2024, öffnet die HOFER Filiale in der St. Veiter Straße in Klagenfurt nach umfassender Renovierung ihre Türen. Die neu gestaltete Filiale beeindruckt durch ein modernes Design und eine nachhaltige Filialtechnik. Das übersichtliche Regalkonzept erleichtert den Einkauf und sorgt für eine bessere Orientierung im Markt.

©HOFER Vielfältige Auswahl: Die neuen Kühlregale bieten nicht nur Fleisch- und Milchprodukte, sondern auch eine große Auswahl an veganen und vegetarischen Optionen.

Nachhaltigkeit im Fokus

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Nachhaltigkeit der neuen Filiale. Mit dem Einsatz von LED-Leuchtmitteln wird der Stromverbrauch der Beleuchtung um bis zu 50 Prozent reduziert. Diese Maßnahme trägt aktiv zum Klimaschutz bei. Zudem wird die Filiale mit einem Pfandsystem ausgestattet, das bis Ende 2024 in allen HOFER Filialen verfügbar sein wird. Die Erweiterung um E-Ladepunkte auf den Parkplätzen unterstreicht das Engagement für umweltfreundliche Mobilität.

Erweiterte Produktvielfalt und Einkaufskomfort

Neben den ökologischen Aspekten bietet die renovierte Filiale auch ein erweitertes Sortiment an heimischen Produkten. Kunden können sich auf bis zu 40 Sorten knusprig-frisches Brot und Gebäck freuen, die in der BACKBOX angeboten werden. Die Auswahl reicht von Weiß- und Spezialbroten bis hin zu feinem Gebäck und pikanten Snacks. Der Marktplatz präsentiert eine breite Palette an frisch gekühltem Obst und Gemüse, während die Vinothek eine exquisite Auswahl an Weinen bietet.

©HOFER Die stilvoll gestaltete Vinothek ist ein Highlight für Weinliebhaber.

Ein entspanntes Einkaufserlebnis

Mit etwa 90 kostenlosen Parkplätzen und optimierten Kassen wird der Einkauf bei HOFER noch komfortabler. Das engagierte Team von rund 15 Mitarbeitern sorgt dafür, dass Kunden ein angenehmes Einkaufserlebnis genießen können. Die neue Filiale bietet nicht nur eine moderne Atmosphäre, sondern auch einen umfassenden Service für die gesamte Region.