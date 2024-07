Auto Diebstahlserie geklärt: Serbische Täterbande geschnappt

Veröffentlicht am 22. Juli 2024, 15:52 / ©Fotolia.com

In der Nacht von 14. auf 15. Juli 2024 stahl eine Tätergruppe in Wien zwei typengleiche Fahrzeuge. Im Zuge der umfangreichen kriminalistischen Erhebungen konnte eine beginnende Diebstahlserie erkannt werden.

In Wien Favoriten festgenommen

Drei serbische Männer, im Alter von 48, 34 und 34 Jahren, konnten nunmehr am vergangenen Wochenende bei einem Einbruch in ein ebenfalls typengleiches Fahrzeug in Wien Favoriten festgenommen werden. Die neuerliche Tat wurde mit dem von den Tätern mitgebrachten Diebstahlwerkzeug durchgeführt.

In die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert

Die Beschuldigten wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien nach deren Einvernahme in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert. Aufgrund laufender Ermittlungen steht die Gesamtschadenssumme derzeit noch nicht fest.