Motorrad-Kollision am Fernpass: Drei Fahrer verletzt

Am 22. Juli 2024, gegen 8.50 Uhr, fuhr eine größere Motorradgruppe auf der B179 Fernpass Straße im Gemeindegebiet von Breitenwang vom Fernpass kommend in Richtung Deutschland. In dieser Gruppe fuhren zwei 42-jährige Deutsche und ein 45-jähriger Deutscher hintereinander.

Wollte Schutzbrille von Straße aufheben

Der erste der beiden 42-Jährigen hielt sein Motorrad an, um eine verlorene Schutzbrille von der Straße aufzuheben. Der unmittelbar dahinter fahrende 42-Jährige konnte noch links an diesem Motorradfahrer vorbeifahren, während der nächstfolgende 45-Jährige mit seinem Motorrad gegen das Heck des stehenden Motorrades stieß, wobei der 42-jährige Lenker von seinem Motorrad fiel und leicht verletzt neben der Bundesstraße liegen blieb.

Mit der Rettung ins Krankenhaus Reutte

Der 45-Jährige kam durch den Anprall ebenfalls zu Sturz, schlitterte mit seinem Motorrad über die Fahrbahn und prallte in das Motorrad des zweiten 42-jährigen Motorradfahrers, wodurch auch dieser zu Sturz kam. Diese beiden Motorradfahrer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden nach der Erstversorgung mit der Rettung ins Krankenhaus Reutte eingeliefert.