Sirenengeheule über Villach: Mehrere Einsätze zugleich

Ein Haus am Faaker See brannte.

Die Feuerwehren Drobollach, Perau und die Hauptfeuerwache Villach wurden am heutigen Montagnachmittag, dem 22. Juli, gegen 16 Uhr zu einem Brand nach Drobollach alarmiert. Ein Feuer ist in einem Ferienhaus am See ausgebrochen. Von der Feuerwehr Drobollach heißt es vor Ort gegenüber 5 Minuten: „Es handelt sich um einen Zwischendeckenbrand. Es hat aus einer Steckdose gebrannt.“ Binnen einer halben Stunde konnte das Feuer gelöscht werden. „Gott sei Dank ist niemandem etwas passiert“, so die Besitzerin des Ferienhauses gegenüber 5 Minuten.

©5 Minuten | In Drobollach kam es zu einem Brandeinsatz. ©5 Minuten | Drei Feuerwehren rückten aus. ©5 Minuten | Parallel dazu musste die HFW Villach zu zwei weiteren Einsätzen ausrücken.

©5 Minuten | Der Brand konnte rasch gelöscht werden.

Mehrere Einsätze zugleich

Leser berichteten zeitgleich auch von Feuerwehrautos, die mit Blaulicht und Sirene stadteinwärts fuhren. Die Hauptfeuerwache Villach musste parallel zum Brand in Drobollach zwei weitere Einsätze im Stadtgebiet abarbeiten. „Bei den Einsätzen handelt es sich um einen Wasserschaden und Brandmeldealarm. Die Kräfte sind vor Ort“, so Oberbrandmeister Alexander Scharf.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.07.2024 um 16:43 Uhr aktualisiert