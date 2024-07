Schmuggel am Flughafen: Polen verstecken illegale Waren in Unterwäsche

Veröffentlicht am 22. Juli 2024, 17:02

Die Polizei hat die Schmuggler am Flughafen in Wien ertappt. Sie versuchten illegale Gegenstände wie Holzschnitzereien, Figuren oder sogar Waffen in ihrer Unterwäsche nach Österreich einführen.

Über Doha aus Uganda nach Österreich eingereist

Laut der „Kleinen Zeitung“ sind die Verdächtigen, zwei Polen 53 und 55, über Doha aus Uganda eingereist. Bei einer Kontrolle des Zolls wurden sie dann erwischt. 47 Holzschnitzereien, fünf Metallfiguren, vier Schwerter, ein ungeschliffener Diamant und ein Zahn eines Tieres wurden sichergestellt.

Finanzstrafverfahren wurde eingeleitet

In der Unterwäsche der Männer wurden nochmals fünf Elfenbeinschnitzereien und Bargeld im Wert von 10.900 Euro gefunden. Den Polen droht eine Strafe von bis zu 4.000 Euro, außerdem wurde ein Finanzstrafverfahren eingeleitet.