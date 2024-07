Unwetter zerstört Hab und Gut: „Die Besitzer sind niedergeschlagen“

Die Feuerwehren stehen in Kremsbrücke seit Sonntagabend im Dauereinsatz. Durch das heftige Unwetter kam es zur Überschwemmung des Kremsbaches und Murenabgängen. Mittlerweile ist auch der Pegel zurückgegangen und der Bach wieder ins reguläre Bett zurückgebracht worden. „Am Montag, dem 22.07.2024 am Vormittag war im Zentrum von Kremsbrücke zumindest so etwas wie Entspannung zu verspüren“, so das Bezirksfeuerkommando Spittal an der Drau.

Schlechtwetterprognose: Zivilschutzalarm bleibt aufrecht

Bezirksfeuerwehrkommandant Kurt Schober: „Die Aufräumarbeiten in Kremsbrücke gehen morgen noch weiter. Der Zivilschutzalarm bleibt wegen der Schlechtwetterprognosen für Dienstag bis auf Weiteres aufrecht. Morgen, Dienstag tagt um 8 Uhr wiederum der Einsatzstab, um weitere Maßnahmen zu koordinieren.“

©AFK Heiss | Der Kremsbach tritt über die Ufer. ©AFK Heiss | Dramatische Szenen in Kremsbrücke. Keller sind überflutet und Straßen unpassierbar. ©AFK Heiss | Die heftigen Unwetter führten zu Überflutungen. ©AFK Heiss | Der Starkregen in Kremsbrücke sorgt für Chaos.

Aufräumarbeiten in vollem Gange

Seit den Morgenstunden sind die Aufräumarbeiten in vollem Gange. „Die Einsatzkräfte der Feuerwehr haben mit Unterstützung der privaten Helfer, Landwirte und privaten Firmen Keller ausgepumpt, Geröll aus den Erdgeschoßen geradelt und die Straßen und Vorplätze von Schutt befreit. Große Bagger, LKWs und Saugspülwägen waren den ganzen Montag über im Dauereinsatz. Insgesamt waren 15 Feuerwehren und rund 170 Mann im Einsatz. Bei den Häusern, die entlang des Kremsbaches stark betroffen waren, sind die Schäden enorm und die Besitzer sind niedergeschlagen von dem Ausmaß der Schäden.“

Zahlreiche Organisationen im Einsatz

Neben den Feuerwehren waren auch weitere Organisationen, wie die Wildbach, das Amt für Wasserwirtschaft , die Gemeinde Krems in Kärnten, die Kelag-Netz GmbH, der Mobilfunkbetreiber A1, der Landesgeologe, die Landesstraßenverwaltung und mehr im Einsatz. Das Bezirksfeuerwehrkommando fügt hinzu: „Alleine das Material aus dem Bachbett und von den Vermurungen auszubaggern und zu verführen, bedeuten mehrere zehntausend Kubikmeter Material.“

Enorme Beschädigungen

Ein Hubschrauber des Innenministeriums erkundete die Gegend, um die Lage zu beurteilen. „Die gute Nachricht war, dass keine wesentlichen Schäden an Gebäuden sichtbar waren. Die Gartenflächen einiger Ferienhäuser sind teilweise mit Geröll bedeckt. Die Landesstraße allerdings ist enorm geschädigt. An mehr als zehn Stellen zwischen Vorderkrems und der Abzweigung zur Nockalmstraße sind Stützmauern weggerissen oder ist die Straße unterspült worden. Innerkrems und die Zufahrt zur Nockalmstraße werden mehrere Wochen von Liesertal aus nicht erreichbar sein. Auch der Kanal aus Innerkrems und die Druckrohrleitung des Kraftwerkes wurden freigespült“, fasst das Bezirksfeuerwehrkommando zusammen.

©BFKDO Spittal | Eine Mure zerstörte die L19 Innerkremser Landstraße. ©BFKDO Spittal | Vorerst bleibt diese gesperrt. ©BFKDO Spittal | Durch abgerissenen Brücken sind auch zwei Ortsteile gesperrt. ©BFKDO Spittal | An Versorgungsalternativen wird gearbeitet. ©BFKDO Spittal | Die Feuerwehr steht im Dauereinsatz. ©BFKDO Spittal | Die Schäden sind enorm. ©BFKDO Spittal | Am Dienstag tagt der Einsatzstab.

Zwei Ortsteile nicht erreichbar

Mindestens zwei Ortsteile sind wegen weggerissener Brücken straßenmäßig nicht erreichbar. Für diese wird eine Versorgungsalternative vom Einsatzstab erarbeitet. Die Wildbachsperre im Grünsangerlbachgraben hat enorm viel Material zurückgehalten und muss in den kommenden Tagen ebenfalls ausgeräumt werden. Bis zum Nachmittag war die Stromversorgung unterbrochen, somit gab es teils auch kein Netz. „Die Wiederherstellung der Stromversorgung und Handynetze hat hohe Priorität.“

Einsätze von Salzburg aus

Zeitgleich werden die ersten Maßnahmen zur Sanierung der Innerkremser Landesstraße geplant. Zur Sicherheit für die Bevölkerung in der Innerkrems werden Feuerwehr- und Rettungseinsätze von Salzburg her durchgeführt. Bürgermeister Gottfried Kogler hat die meisten Gebäude in der Innerkrems persönlich aufgesucht und mit den Bewohnern Kontakt aufgenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.07.2024 um 17:29 Uhr aktualisiert