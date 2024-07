Morddrohung: Wieder Polizeieinsatz in der Grazer Kaiserfeldgasse

Die grausame Tat schockierte weit über die Landesgrenzen hinaus. Am Freitag, den 12. Juli 2024 kam es in einem Mehrparteienhaus in der Grazer Kaiserfeldgasse zu einer Auseinandersetzung, bei der auch Schüsse fielen. Darauf folgte ein Großeinsatz der Polizei in der Grazer Innenstadt. Ein 29-jähriger Mann war gegen 11.35 Uhr mit dem Gewehr in die Räume der Rechtsanwaltskanzlei in der Kaiserfeldgasse gekommen. Er gab mehrere Schüsse aus der Waffe auf die 23-jährige Angestellte der Kanzlei ab. Die Frau, die sich alleine im Büro befunden hatte, wurde tödlich getroffen. Im Anschluss richtete der 29-Jährige die Waffe gegen sich selbst. Die Ermittlungen zu dem Fall laufen weiterhin auf Hochtouren.

Wieder Polizeieinsatz in der Kaiserfeldgasse

Am heutigen Montag, 22. Juli, kam es erneut zu einem Polizeieinsatz in der Kaisfeldgasse, der im ersten Moment Erinnerungen an die Bluttat wachwerden lies. Zahlreiche Einsatzkräfte wurden diesmal zum Gebäude der Ärztekammer alarmiert. Der Einsatz ging allerdings noch einmal „glimpflich“ aus. Laut ersten Informationen soll ein Mann per Telefon eine Morddrohung ausgesprochen haben, woraufhin die Polizei verständigt wurde. Der Anrufer soll amtsbekannt sein. Gefahr für Mitarbeiter und Besucher bestand keine.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.07.2024 um 18:10 Uhr aktualisiert