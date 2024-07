Neue Wohnbeihilfe in Kärnten: Wer bis zu 500 Euro monatlich bekommt

Die Wohnbeihilfe ist den meisten Kärntnern wohl bekannt. Viele profitierten davon bisher aber nicht, da viele entweder zu viel verdienten, der Mietzins zu hoch war oder diejenigen ein Eigentum besaßen. Nun soll sich das ändern. Mit der Wohnbeihilfe NEU möchte das Land Kärnten den Bezieherkreis erweitern. Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig rechnet mit rund 42.000 Anspruchsberechtigten, circa 31.000 Mietern und 11.000 Eigentümern. Bisher waren rund 20.000 Personen bezugsberechtigt, Wohnbeihilfe und Heizkostenzuschuss inklusive.

Höhere Einkommensgrenzen

Was soll sich nun konkret bei der Wohnbeihilfe ändern? Ein besonderes Augenmerk legt die neue Wohnbeihilfe auf Kinder. Leben Kinder im Haushalt, werden die Einkommensgrenzen stark angehoben, und zwar um 200 Euro pro Kind. Die maximale Einkommensgrenze beträgt netto 1.800 Euro. So hat eine alleinerziehende Mutter bzw. ein alleinerziehender Vater mit zwei Kindern und einem Monatseinkommen von 1800 Euro netto künftig Anspruch auf 325 Euro Wohnbeihilfe im Monat. Bisher waren es 60,2 Euro (Wohnbeihilfe plus Heizzuschuss). Das entspricht einer zusätzlichen jährlichen Entlastung des Haushaltsbudgets von mehr als 3.000 Euro.

Diese Personen haben jetzt auch Anspruch

Mit der neuen Wohnbeihilfe werden sowohl der Kreis der Beziehenden ausgeweitet als auch die Bezugshöhen deutlich erhöht. Erstmals erhalten auch Personen mit geringen Einkommen, die in einem Eigentum wohnen, eine monatliche Unterstützung zur Abfederung der Betriebskosten. Beispiel: Statt 180 Euro Heizzuschuss einmal jährlich sind es künftig für eine allein lebende Person mit Mindestpension rund 109 Euro/Monat, das entspricht einer jährlichen Entlastung des Haushaltsbudgets von 1122,72 Euro. Für die kommende Heizsaison wird es noch einmal den Heizzuschuss geben, bevor er Geschichte ist und in der Wohnbeihilfe inkludiert sein wird.

Mietzins-Grenze erhöht

Auch bei den Miethöhen wird ein Deckel eingezogen: „Wir setzen ihn bei einem Mietzins von 10,6 Euro/Quadratmeter an, das entspricht dem Doppelten der statistischen Durchschnittsmiete in Kärnten. Kostet eine Wohnung mehr, ist das Mietverhältnis nicht förderfähig. Was wir mit der Wohnbeihilfe nämlich auf keinen Fall auslösen möchten, ist ein Anreiz für die Erhöhung der Mieten im Privatsektor“, betont Schaunig. Bisher betrug die Mietzins-Obergrenze 7,80 Euro. Durch die gestiegenen Mieten war dieser Mietzins kaum noch erreichbar.

Maximal 500 Euro

Mit der Wohnbeihilfe NEU gibt es monatlich maximal 500 Euro. Die förderbare Wohnfläche für eine Person beträgt 50 Quadratmeter, für jede weitere Person steigt sie um 10 Quadratmeter. Die Unterstützung pro Quadratmeter beläuft sich auf 6,50 Euro, die tatsächliche Höhe hängt vom Einkommen ab. Je geringer das Einkommen ist, desto geringer ist der Wohnungsaufwand, der den Menschen zugemutet wird.

Ab 1. Jänner 2025

Bis die Wohnbeihilfe NEU in Kraft tritt, dauert es noch etwas. Als Startzeitraum wird der 1. Jänner 2025 angegeben. Die Antragstellung wird außerdem vereinfacht. Künftig wird es möglich sein, Anträge auf Wohnbeihilfe direkt beim Land digital einzubringen. Budgetär sind für die Wohnbeihilfe NEU für 2025 rund 52 Millionen Euro vorgesehen. „Es handelt sich dabei um reine Landesmittel, was für die Gemeinden eine deutliche finanzielle Entlastung bedeutet. Für die budgetäre Bedeckung werden Mittel aus mehreren Bereichen zusammengezogen“, heißt es vom Land.

Gaby Schaunig: „Wir haben uns angeschaut, wo die Hauptprobleme liegen und eine Antwort gefunden“

„Wir haben uns alle Anträge auf Wohnbeihilfe, auf Heizzuschuss, auf Hilfe in besonderen Lebenslagen daraufhin angeschaut, wo die Hauptprobleme der Kärntnerinnen und Kärntner liegen und wie wir am besten gegensteuern können. Die Antwort war rasch gefunden: mit einer Absicherung des Grundbedürfnisses Wohnen helfen wir am wirksamsten und nachhaltigsten“, so Schaunig bei der Präsentation der neuen Förderung.

Markus Malle: „Die Wohnbeihilfe NEU ist ein echter Meilenstein“

ÖVP-Clubobmann Markus Malle sieht in der neuen Wohnbeihilfe einen „echten Meilenstein“, „und zwar aus mehreren Gründen: diverse unterschiedliche Unterstützungsleistungen werden zusammengeführt, die Menschen müssen künftig nur noch einen einzigen Antrag stellen und die Behörden nur noch einen einzigen Antrag prüfen. Die Belastung durch Betriebskosten wird besonders berücksichtigt, wodurch auch Eigenheimbesitzer mit niedrigen Einkommen die Beihilfe in Anspruch nehmen können.“

Gerhard Köfer: „Es freut mich, dass meine Idee aufgegriffen wurde“

Team Kärnten-Chef Bgm. Gerhard Köfer begrüßt die Umsetzung der neuen Kärntner Wohnbeihilfe, die eine Grundsicherung für das Wohnen darstellt: „Ich habe bereits im Dezember des Vorjahres eine Landtagsinitiative gestartet, die genau diese Maßnahme zum Ziel hatte. Es freut mich, dass meine Idee aufgegriffen wurde und jetzt zur Umsetzung gebracht wird.“