604 Mio. Euro Passiva: Wiener Immobilienfirma insolvent

Veröffentlicht am 22. Juli 2024, 18:41

Das Unternehmen war seit der Gründung im Jahr 2007 vorwiegend im Bereich der Immobilienentwicklung in Österreich und Deutschland tätig. Die Firma sei an 44 Gesellschaften (mittelbar) beteiligt. Die Verbindlichkeiten sollen laut KSV1870 insgesamt rund 604 Mio. Euro betragen. Von der Insolvenz sind 18 Dienstnehmer und 110 Gläubiger betroffen.

Negative Entwicklungen am Immobilienmarkt

Wie der KSV1870 erfahren hat, wurde das Unternehmen von den aktuellen negativen Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt besonders schwer getroffen. Die konjunkturellen und geopolitischen Unsicherheiten sollen die Nachfrage nach Büroimmobilien in Deutschland vollständig zum Erliegen gebracht haben. „Das unerwartet rasch gestiegene Zinsumfeld führte zu deutlich höheren Finanzierungskosten und gleichzeitig zu einer Reduktion der käuferseitigen Nachfrage für Immobilien“, heißt es weiter. Vor diesem Hintergrund konnten Projekte nicht im geplanten Umfang bzw. im geplanten Zeitrahmen umgesetzt und fertiggestellt werden bzw. Verkaufstransaktionen nicht finalisiert werden.

Fortführung geplant

Das Unternehmen beabsichtigt die Fortführung und Sanierung. Den Gläubigern wird laut KSV1870 ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20%, zahlbar binnen zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans, angeboten. Die Finanzierung der Sanierungsplanquote soll durch die geordnete Verwertung des bestehenden Immobilienportfolios ermöglicht werden.

„Der vom Insolvenzgericht zu bestellende Insolvenzverwalter wird in den nächsten Wochen

im Detail zu prüfen haben, ob die Sanierungsbestrebungen der Schuldnerin aufrechterhalten

werden können“, so David Schlepnik vom KSV1870.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.07.2024 um 18:45 Uhr aktualisiert