Kärntner (55) tot aufgefunden: Suchaktion nahm tragisches Ende

Am Sonntagmorgen, dem 21. Juli, brach der 55-jährige Mann aus Spittal an der Drau zu seiner Wanderung auf den Gipfel Winterleiten, Bezirk Spittal an der Drau, auf. Seitdem fehlte jede Spur von ihm. Nachdem er zum vereinbarten Zeitpunkt nicht nachhause gekommen war, erstatteten seine Angehörigen Anzeige. Noch am Sonntagnachmittag wurde eine Suchaktion gestartet, die gegen Mitternacht ergebnislos abgebrochen werden musste.

Traurige Gewissheit

Am heutigen Montag, dem 22. Juli, um 8 Uhr wurde die Suche wieder aufgenommen. Schon kurz darauf, gegen 9 Uhr, konnte der Vermisste im Bereich des Osthangs des Winterleitengrates tot aufgefunden und geborgen werden. Der Kärntner hatte seine Wanderung beim Gößkarspeicher gestartet und dürfte dann den Winterleitengrat weiter Richtung Zigmontspitze bewandert haben. Beim nachfolgenden Gipfel dürfte er aus derzeit unbekannter Ursache ins Rutschen beziehungsweise ins Stolpfern gekommen und 150 Meter in die Ostflanke des Winterleitengrates in den Tod gestürzt sein.

Im Einsatz: Suchaktion am Sonntag: Bergrettung Malta – Liesertal

Alpinpolizei Spittal/Drau

2 Polizeihubschrauber Suchaktion am Montag: Bergrettung Malta-Liesertal

Bergrettung Spittal/Drau

4 Suchhunde der Bergrettungsstaffel Kärnten

die Alpinpolizei Spittal/Drau

Polizeihubschrauber aus Salzburg

NAH RK1

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.07.2024 um 18:57 Uhr aktualisiert