FH JOANNEUM: Fuchs & Partner-Stipendium an Studierende vergeben

Verleihung des Stipendiums an der FH JOANNEUM. V.l.n.r.: Michael Stöckl, Anna Maier, Nadja Koppin, Michael Murg.

Verleihung des Stipendiums an der FH JOANNEUM. V.l.n.r.: Michael Stöckl, Anna Maier, Nadja Koppin, Michael Murg.

Veröffentlicht am 22. Juli 2024, 18:59 / ©FH JOANNEUM / Wasserfaller

Anna Maier und Nadja Koppin, Studierende des berufsbegleitenden Bachelorstudiengangs „Bank- und Versicherungswirtschaft“, wurden mit dem prestigeträchtigen Fuchs & Partner Stipendium für Exzellenz in der Versicherungswirtschaft geehrt. Das Stipendium wird für herausragende Studienleistungen verliehen und ist mit 15.000 Euro dotiert. Es soll die Preisträger in ihrer weiteren akademischen und beruflichen Laufbahn unterstützen. Michael Murg, Leiter des Bachelorstudiengangs „Bank- und Versicherungswirtschaft“, zeigte sich stolz über die Leistung seiner Studierenden: „Anna Maier und Nadja Koppin haben während ihres Studiums außergewöhnliche Leistungen erbracht und sich durch ihr Engagement und ihre Zielstrebigkeit ausgezeichnet. Dieses Stipendium ist eine verdiente Anerkennung ihrer harten Arbeit und ihres Talents.“

Nachwuchskräfte fördern

Michael Stöckl, Geschäftsführer von Fuchs & Partner, betonte die Bedeutung der Förderung junger Talente in der Versicherungsbranche: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserem Stipendium Anna Maier und Nadja Koppin unterstützen können. Es ist uns ein Anliegen, exzellente Nachwuchskräfte zu fördern und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihr volles Potenzial zu entfalten. Die beiden Preisträgerinnen haben beeindruckende Leistungen gezeigt und wir sind überzeugt, dass sie eine vielversprechende Zukunft vor sich haben.“

Fuchs & Partner-Stipendium für Exzellenz

Das Fuchs & Partner-Stipendium für Exzellenz in der Versicherungswirtschaft wird jährlich an Studierende vergeben, die durch herausragende akademische Leistungen und besonderes Engagement im Bereich der Versicherungswirtschaft hervorstechen. Die FH JOANNEUM und Fuchs & Partner setzen damit ein starkes Zeichen für die Förderung junger Talente und die Unterstützung ihrer akademischen und beruflichen Entwicklung. Die FH JOANNEUM gratuliert Anna Maier und Nadja Koppin herzlich zu dieser bedeutenden Auszeichnung und wünscht ihnen weiterhin viel Erfolg in ihrem Studium und ihrer zukünftigen Karriere.