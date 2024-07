Vorbereitungen für Villacher Kirchtag: Erste Fahrgeschäfte rollen an

Neue Lage, sechs Tage – und die Vorfreude steigt mit jedem Tag! Bald ist in Villach wieder Kirchtagszeit und die Vorbereitungen dafür laufen auch schon auf Hochtouren. Während die ersten Fahrgeschäfte bereits angerollt sind und aufgebaut werden, hängen die Mitarbeiter des Wirtschaftshofes der Stadt Villach die traditionellen Kirchtagsfahnen in der Innenstadt auf. Seit 4 Uhr morgens stehen sie im Einsatz und bringen die rund 7 Kilometer an Fähnchen in Villach an. Was am 79. Villacher Kirchtag so am Programm steht, lest ihr hier.

©Leser | Die ersten Fahrgeschäfte bauen für den Villacher Kirchtag auf. ©Leser | Die Vorfreude steigt und… ©Leser | … die Stadt nimmt langsam Form an.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.07.2024 um 19:32 Uhr aktualisiert