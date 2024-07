Mann unter Ast begraben: Baggerfahrer fand schwerverletzten Kollegen

Veröffentlicht am 22. Juli 2024, 19:34 / ©Peter Umlauft

Montagvormittag führten zwei Männer in unwegsamem Gelände in Hitzendorf (Graz-Umgebung) Forst- und Rodungsarbeiten durch. Während der 67-Jährige mit einem Raupenbagger mit dem Umlegen von Bäumen beschäftigt war, entastete der 66-Jährige diese mittels Motorsäge. Gegen 11.15 Uhr bemerkte der 67-jährige Baggerlenker plötzlich seinen Kollegen unter einem großen Ast begraben. Der Pensionist leistete Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang.

Schwere Kopfverletzung

Der 66-Jährige wurde vom Notarzt erstversorgt und mit Verdacht auf eine schwere Kopfverletzung vom Rettungshubschrauber C12 in das UKH Graz geflogen.

Der Verletzte trug während der Forstarbeiten einen Helm, der durch den abgebrochenen Ast zerstört wurde.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.07.2024 um 19:45 Uhr aktualisiert